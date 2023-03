Si recide i tendini di un polso mentre lavora nel campo

L'elisoccorso

Suvereto (Livorno), 16 marzo 2023 – Un uomo di 76 anni di Suvereto (Livorno) è stato soccorso dal 118 per un infortunio al polso sinistro mentre stava lavorando a una smerigliatrice durante il taglio di pezzo di compensato: l'uomo si è reciso i tendini e ha perso molto sangue pima di essere stabilizzato e poi trasferito in elicottero all'ospedale di Livorno.

L'infortunio, come spiegano i carabinieri intervenuti sul posto, è avvenuto a Suvereto in località Canapaia all'interno di un terreno di cui il 76 enne è risultato comproprietario. Non risulta nessun testimone dell'incidente. L'uomo è stato medicato e stabilizzato dai volontari del 118, poi il medico ha richiesto l'intervento dell' elisoccorso.