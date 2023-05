Si ribalta con l’auto sulla Variante, uomo trasportato all’ospedale / Foto

Livorno, 31 maggio 2023 – Incidente sulla Variante Aurelia oggi verso le 15, sulla carreggiata che conduce allo svincolo per l’autostrada e la superstrada.

Incidente sulla Variante (Foto Novi)

Un’auto è sbandata improvvisamente, si è capovolta e poi è tornata in posizione. Alla guida un uomo che è uscito da solo dall’abitacolo. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

In quel momento transitava una vettura dei carabinieri forestali: i militari si sono fermati a prestare i primi soccorsi, fino all’arrivo di un’ambulanza della Svs con cui l’uomo è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. Non sembra che abbia riportato lesioni gravi, almeno stando a una prima diagnosi effettuata sul posto.

Incidente sulla Variante (Foto Novi)

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato dallo spettacolare incidente.