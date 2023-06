Si scontra con un’auto, grave diciannovenne

Livorno, 5 giugno 2023 – E’ stata una domenica drammatica per i giovani in scooter. Anche a Livorno, ma nel pomeriggio, si è verificato un ulteriore incidente stradale: ferito un ragazzo di 19 anni.

Stava percorrendo via della Scopaia in sella al suo scooter quando all’altezza dell’incrocio con via del Crocino si è scontrato con un’auto, una Dacia Sandero. Alla guida della vettura una donna di 59 anni che percorreva la strada in direzione Scopaia.

Il ragazzo è stato sbalzato violentemente sulla carreggiata.

Immediati i soccorsi allertati da alcuni testimoni: è arrivata per prima un’ambulanza della Pubblica Assistenza partita dalla sede di via San Giovanni. Gli operatori hanno immobilizzato il ragazzo che nel violento urto contro l’auto ha riportato un trauma cranico, la frattura di un femore, altri traumi al bacino e contusioni.

Dopo le prime cure sul posto è arrivata anche l’ambulanza della Misericordia con il medico che, valutate le condizioni del ragazzo, ha provveduto a farlo trasferire d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, dove nel frattempo era stata allertata la shock room.

L’incrocio dove è avvenuto l’impatto tra l’auto e lo scooter è stato già teatro di altri incidenti. Per appurare però l’esatta dinamica di questo sinistro è intervenuta la polizia municipale, che ha messo in sicurezza il tratto stradale e che ha effettuato i rilievi attraverso i quali ricostruire le responsabilità di quello che è accaduto.

Monica Dolciotti