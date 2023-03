Si sente male in barca sotto il Voltone, soccorso dalla guardia costiera

Voltone, piazza della Repubblica (Foto Novi)

Livorno, 20 marzo 2023 – La sala operativa della Capitaneria di porto questa mattina ha ricevuto, tramite il numero di emergenza 1530, una richiesta di soccorso da parte di un diportista che si trovava nei pressi del tunnel navigabile sottostante piazza della Repubblica, qui in città dunque, con la propria unità in avaria e con a bordo una persona ultrasettantenne con presunti problemi cardiaci.

E' stato quindi disposto l'immediato invio in zona di un mezzo idoneo a navigare nei fossi medicei e, contestualmente, è stato allertato il personale sanitario del 118. Sotto il coordinamento della sala operativa il personale sanitario si è imbarcato sul mezzo della guardia costiera ed ha potuto raggiungere l'imbarcazione in difficoltà e prestare le cure del caso al malcapitato, che è stato sbarcato in sicurezza e trasportato in ospedale per accertamenti.

I militari della Capitaneria hanno successivamente coordinato le operazioni di rimozione dell'unità e il ripristino della regolare navigabilità del fosso.