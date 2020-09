"Abbiamo lavorato tutta l’estate con lo staff di segreteria e dei docenti, col medico, col responsabile del servizio prevenzione e con gli enti locali. Ho trovato nell’ingegner Rita Ficarelli del Comune di Cecina una dirigente competente ed encomiabile". E’ la dottoressa Maria Teresa Sartiani (in foto), grossetana...

"Abbiamo lavorato tutta l’estate con lo staff di segreteria e dei docenti, col medico, col responsabile del servizio prevenzione e con gli enti locali. Ho trovato nell’ingegner Rita Ficarelli del Comune di Cecina una dirigente competente ed encomiabile". E’ la dottoressa Maria Teresa Sartiani (in foto), grossetana che dal 1° settembre 2019 fa la pendolare dalla maremma a Cecina Mare e Bibbona a dirigere il circolo didattico Collodi. Un lungo curriculum nel mondo della scuola, laureata in psicologia, dottorato di ricerca in filosofia la dottoressa Sartiani è responsabile di tre scuole primarie- Collodi, Marconi San Pietro in Palazzi e Da Vinci a Bibbona-La California e due dell’infanzia L’aquilone Cecina Mare e Sorelle Agazzi La California. "Grazie a questo lavoro di squadra dal primo settembre sul nostro sito internet abbiamo pubblicato in 16 pagine snelle e esaurienti un documento strategico come il piano per la ripartenza".

"Le nostre trenta classi delle primarie e sette dell’infanzia – continua – sono pronte in sicurezza secondo le normative qui alle Collodi di Cecina Mare siamo sede dei seggi elettorali. Il Comune in estate ha fatto ricerche per collocare i seggi del 20 e 21 settembre in altre sedi pubbliche diverse dalle scuole. Ma noi siamo abituati, facciamo di necessità virtù e il mio personale è pronto a farsi carico della sistemazione degli ambienti scolastici per accogliere i seggi e gli elettori". "Ho trovato un personale competente, appassionato – chiude la Sartiani – e con un forte e sempre piu’ raro senso di appartenenza alla comunità". Roberto Ribechini