Si tuffa da dieci metri: grave trauma alla colonna vertebrale

Capoliveri (Livorno), 10 giugno 2023 – Incidente per un turista tedesco di 52 anni, Diet Franz, nei pressi la Grotta del Bue marino, lungo la Costa dei Gabbiani, nel Comune di Capoliveri all'Isola d'Elba.

In base a una prima ricostruzione, il turista in visita si sarebbe incautamente tuffato da un’altezza di dieci metri cadendo sulla schiena. Nell’impatto avrebbe riportato un trauma alla colonna vertebrale. Entrato in stato confusionale, l’infortunato sarebbe stato soccorso in acqua e riportato a riva da un amico.

Adagiato sulla spiaggia dell’Innamorata con l’aiuto anche di moglie e figlia, avrebbe accusato da subito un forte dolore alla schiena. Prontamente soccorso dal personale medico e paramedico, l’uomo sarebbe stato verricellato e trasportato con l’elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa.

La Grotta del Bue marino rappresenta uno degli scorci naturalistici più suggestivi dell’Isola d’Elba. Si tratta di una grotta molti ampia e deve il suo nome al fatto che era abitata dalla foca monaca. Nei pressi, oltre alla celebre spiaggia dell'Innamorata, si trovano gli isolotti delle isole Gemini, facilmente raggiungibili a nuoto.

Valerie Pizzera