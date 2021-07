L’amministrazione comunale è vicina agli agricoltori e pensa a come affrontare l’emergenza cinghiali e risolvere la situazione in coerenza con quanto si sta facendo per i lupi. La sindaca Alberta Ticciati (foto), insieme alle colleghe prime cittadine Sandra Scarpellini (Castagneto Carducci) e Jessica Pasquini (Suvereto) ha, inviato un messaggio di solidarietà agli agricoltori della Coldiretti riguardo ai problemi che scaturiscono dall’eccessivo sovrappopolamento...

L’amministrazione comunale è vicina agli agricoltori e pensa a come affrontare l’emergenza cinghiali e risolvere la situazione in coerenza con quanto si sta facendo per i lupi. La sindaca Alberta Ticciati (foto), insieme alle colleghe prime cittadine Sandra Scarpellini (Castagneto Carducci) e Jessica Pasquini (Suvereto) ha, inviato un messaggio di solidarietà agli agricoltori della Coldiretti riguardo ai problemi che scaturiscono dall’eccessivo sovrappopolamento degli ungulati. "Ci scusiamo per l’assenza al flash mob di Firenze – scrivono le tre sindache alla Coldiretti - vista la contemporaneità di impegni istituzionali e privati, in un momento in sono da poco riaperte le diverse attività e fortunatamente è partita la stagione turistica. Siamo però consapevoli dell’importanza delle problematiche poste all’attenzione che toccano in modo diretto i nostri territori a vocazione agricola. Restiamo a disposizione per ogni confronto e collaborazione circa le azioni istituzionali da poter intraprendere". Sandro Tonelli, segretario di zona di Coldiretti, aveva invitato le sindache al flash mob organizzato per attirare l’attenzione sui disagi creati dall’invasione dei cinghiali. "Con l’emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto – dicono alla Coldiretti – i cinghiali hanno invaso città e campagne in Toscana con un aumento del 15%. La Giunta regionale ha già deliberato, in linea con le legittime istanze degli agricoltori, di dare la possibilità ad essi di intervenire direttamente, con il coordinamento della Polizia Provinciale. Un atto importante e unico che, però, necessita di atti procedurali utili all’efficacia effettiva del provvedimento regionale".

A seguire la vicenda per il Comune di Campiglia Marittima è l’assessore all’’ambiente Elena Fossi, che si sta già occupando da mesi della gestione della presenza del lupo, "Al netto delle difficoltà per gli agricoltori e degli enormi danni alle colture provocati dai cinghiali, per i quali non possiamo che condividere le preoccupazioni degli agricoltori- dice l’assessore Fossi - come istituzioni dobbiamo chiederci se quella dell’abbattimento proposto dalla Regione sia una effettiva soluzione oppure se si possa intervenire in altro modo. Anche in questo caso, come per i lupi, dobbiamo fare ancora molta strada prima di comprendere effettivamente dove sta il problema".