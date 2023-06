“Siamo la città dei cantieri stradali incompiuti, ci vuole un cambio di passo”

Livorno, 20 giugno 2023 – L’Aci Livorno torna a fare il punto della situazione della viabilità cittadina, soffermandosi questa volta in particolare sui cantieri disseminati un po’ dovunque.

"Ogni giorno l’attuale amministrazione decanta l’arrivo di nuovi cantieri in varie parti della città ma Aci Livorno richiama invece l’attenzione su quelli già aperti e dimenticati o sui buoni progetti condivisi dal nostro ente ma mai realizzati”, scrive l’ente di via Verdi.

"Partiamo per esempio dal cantiere di Antignano, per la realizzazione della pista ciclabile, che genera un imbuto incredibile, dove ogni giorno si creano lunghe file con rallentamenti e frenate continue. Un cantiere aperto tra l’altro in piena estate quando il traffico turistico e cittadino aumenta notevolmente”.

Aci Livorno ricorda poi lo spostamento della fermata di piazza Mazzini, "preannunciato negli scorsi mesi dall’attuale amministrazione, ma che ad oggi non è ancora avvenuta. E pensare che basterebbe spostare solo di qualche metro un cartello”.

E poi ancora, "l’installazione di un semaforo di fronte al bar Sole in via Grande, più volte richiesto dal nostro ente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada ma per il quale ad oggi non è stato preso alcun provvedimento. Eppure, ripete l’Aci, si sono già verificati diversi incidenti, situazioni di pericolo e rallentamenti continui, cosa dobbiamo aspettare?”

Aci prosegue: “Non si vede poi neanche l’ombra di un cantiere alla stazione per l’ampliamento del parcheggio, benché fosse stato preannunciato a gran voce. E non sono state neanche installate delle telecamere che potrebbero rendere più sicuro il parcheggio attuale, dove quotidianamente si verificano furti e quant’altro”.

E infine "la mancata sincronizzazione dei semafori che non funzionano con una cadenza temporale esatta e che creano i soliti disagi con aumento del traffico, ritardi e inquinamento dell’aria. Quelli di viale Carducci - precisa l’Aci - cronometro alla mano, non sono sincronizzati”.

"È auspicabile – ribadisce l’ente di via Verdi - che quando si apre un cantiere sia certa la chiusura, ma fino a oggi abbiamo visto il contrario, con disagi infiniti e senza dare priorità alla sicurezza”.