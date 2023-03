Siccità: l’assessora Monni a Suvereto presenta il progetto di ricarica della falda acquifera / Video

L'assessora regionale Monia Monni

Suvereto (Livorno), 21 marzo 2023 – Come affrontare la siccità: stamani nel comune di Suvereto è avvenuta l’inaugurazione dell'ampliamento di ricarica della falda in condizioni controllate. L’assessora regionale all’ambiente Monia Monni ci illustra il progetto in questa videointervista.

All’incontro anche i sindaci di Suvereto e Campiglia Marittima, il presidente del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa Giancarlo Villesi, il presidente di Asa Stefano Taddia.