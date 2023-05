Sicurezza idraulica, assemblea a Salviano

Livorno, 29 maggio 2023 – Assemblea pubblica questa sera alle 21,15 alla Casa del Popolo di Salviano (salone del piano terra in via di Salviano 542) che è tra quelli che più hanno risentito della terribile alluvione del settembre 2017. Anche qui sono in corso lavori di messa in sicurezza idraulica.

Infatti si parlerà di sicurezza idrogeologica e viabilità. I nuovi obiettivi da perseguire dopo la realizzazione della Bretella stradale in via Impastato-via Costanza. Il nuovo ponte carrabile in via di Salviano. A a che punto sono i lavori di ricostruzione e quale assetto del traffico dare alla zona.

Parteciperanno: il sindaco Luca Salvetti, Francesco Gazzetti consigliere regionale del Pd, Giovanna Cepparello assessora comunale alla mobilità traffico e ambiente, Fabio Altini in veste di presidente del Circolo ARCI, Carli. Federico Mirabelli segretario PD di Livorno e i consiglieri comunali Irene Sassetti e Valerio Ferretti. Coordinerà gli interventi Alberto Brilli segretario del Circolo PD Salviano-La Leccia.

Questa iniziativa si inserisce subito dopo la drammatica alluvione che in questi giorni ha colpito l’Emilia e Romagna a conferma che ormai i fenomeni dei mutamenti climatici su scala globale, sono una realtà effettiva a cui far fronte con politiche adeguate a livello internazionale, nazionale e locale.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Sono state invitate le organizzazioni e le associazioni del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Circolo ARCI Carli e dal Circolo PD Salviano-La Leccia.