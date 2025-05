Stadio, soluzioni condivise. Il vertice a Livorno tra Prefetto e sindaco per la sicurezza

Livorno, 22 maggio 2025 – “Dopo la promozione pensavate veramente che non avreifatto trovare lo stadio pronto perla prossima stagione? Piuttosto sarei andato io con la mestola a svolgere i lavori necessari” ironizza il sindaco Luca Salvetti al termine del tavolo convocato ieri, 21 maggio, dal prefetto Dionisi per discutere dell’Armando Picchi. Una battuta, quella del primo cittadino, che segnala il riavvicinamento fra le due parti dopo che nei giorni scorsi il tema sicurezza stadio aveva acceso un dibattito da cui erano scaturite ipotesi che stavano tenendo con il fiato sospeso la tifoseria amaranto, come la possibilità di dover rinunciare allo storico stadio di casa nel corso della prossima stagione.

Niente paura, il Picchi infatti continuerà a essere la casa dell’U.S Livorno come testimoniano le parole dello stesso Salvetti, ma anche del prefetto Giancarlo Dionisi. "Sono molto soddisfatto dell’esito di questo incontro - ha infatti esordito il sindaco - in quanto ci ha dato la possibilità di ricomporre un quadro che si era allontanato dalla realtà, lo stadio Armando Picchi non alcun tipo di problema strutturale, delle criticità ci sono come emerso dal rapporto della Questura - ha proseguito Salvetti - ma riguardano la gestione dell’ordine pubblico, ovvero l’afflusso dei tifosi ed altre questioni di contorno che possono mettere a rischio la gestione dell’ordine pubblico, come per esempio i bagni della Curva Nord le cui piastrelle si stanno staccando e che potrebbero quindi rappresentare una minaccia alla sicurezza, detto questo tutte le istituzioni coinvolte a partire dalla società, passando per il Comune fino ad arrivare ovviamente alle forze dell’ordine collaboreranno per risolvere al più presto queste piccole problematiche”.

Anche il prefetto Dionisi ha sottolineato l’esito positivo della riunione evidenziando però la necessità di intervenire al più presto per garantire la sicurezza necessaria all’interno della struttura "L’ordine pubblico però non è l’unico aspetto da prendere in esame, ci sono anche degli aspetti strutturali su cui si esprimerà la commissione provinciale di vigilanze sui pubblici spettacoli presieduta da me e che ho già convocato per domani, necessaria sia alla Figc che dalla Lega Pro perla regolare partecipazione al campionato di serie C”.

Sulla possibile acquisizione dello stadio da parte della società amaranto il sindaco parla di un percorso parallelo "La società ci ha presentato uno studio di architettura importante che ha catturato l’interesse dell’Amministrazione, ad oggi siamo in attesa della formalizzazione della proposta”.