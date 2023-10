Sindaci e aumento delle indennità: “Vanno nelle casse dei Comuni”

Livorno, 6 ottobre 2023 – Non è di certo passato inosservato il gesto, o forse sarebbe meglio dire il "segnale", lanciato da Giuseppe Sardu, presidente di Acque (gestore idrico del Basso Valdarno), di voler devolvere la "parte fissa del proprio compenso" a tre centri antiviolenza toscani nati per la salvaguardia dei diritti delle donne: la Casa della Donna di Pisa, al centro Trecentosessantacinque Giorni al Femminile di Montecatini Terme e anche al Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli. Il tema della violenza sulle donne e dei numeri al rialzo dei femminicidi, è una piaga di questo paese. E gesti come quello di Sardu non possono che incontrare solidarietà trasversali. Quanto al mondo della politica? Sono solidali i rappresentanti delle istituzioni di Livorno e Provincia? La domanda potrebbe sorgere spontanea anche alla luce degli aumenti permanenti degli stipendi dei sindaci, così come stabilito dalla finanziaria 2022 dell’allora governo Draghi. Da gennaio sono previsti corposi incrementi degli emolumenti che possono variare in base la numero degli abitanti dei comuni capoluogo o di provincia: per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, come Livorno, il compenso è pari a 11.040 euro lordi mensili. "La giunta intera - dichiara il sindaco Salvetti - da due anni a questa parte ha rinunciato a tenere per sé l’aumento di stipendio previsto per legge e versato al contempo nelle casse del Comune 350mila euro corrispondente all’aumento spettante. I dirigenti del Comune, inoltre, a loro volta fanno cospicui versamenti alle Cure Palliative".

La vicesindaca Camici parla di una "rilevante scelta politica", aggiungendo che il Comune "ha una consolidata attività istituzionale sul tema del contrasto alla violenza di genere: al momento l’amministrazione supporta due centri anti-violenza (Ippogrifo presso il Centro Donna del Comune e Randi) attraverso finanziamento regionale ottenuto con propri progetti". "Destina inoltre 35mila euro annui al Centro Donna per attività di supporto alle vittime di violenza, tra cui consulenza psicologica e legale". Palazzo Civico sta sottoscrivendo con la Questura il protocollo ‘Zeus’ "prendere in carico gli uomini maltrattanti, quindi per un lavoro a tutto campo sul nucleo in difficoltà".

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari (FdI), ha fatto sapere a La Nazione di non "prevedere attualmente l’istituzionalizzazione di contributi fissi da devolvere, posto che la solidarietà può anche essere di tipo personale". Ferrari inoltre valuta "positivamente" il provvedimento deciso dal governo Draghi, alla luce delle "responsabilità decisionali" in capo ai sindaci.

di Francesco Ingardia