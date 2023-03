Sisma in Turchia e Siria: "Livorno è solidale". Una cena e una partita per raccogliere fondi

Livorno, 3 marzo 2023 – Due belle e significative iniziative sono state presentate ieri a Palazzo Comunale a favore delle popolazioni turche e siriane vittime del tremendo sisma che ha colpito i loro territori la tragica notte del 6 febbraio scorso.

La prima, una cena di raccolta fondi all’Arci “Di Sorco” il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Mezza Luna Rossa Kurdistan Italia, in calendario per venerdì 10 marzo al Circolo Arci di via Sant’Jacopo in Acquaviva.

La seconda è invece prevista per martedì 14 marzo, giorno in cui verrà disputata una partita di calcio solidale con raccolta fondi annessa, nel campo della Casa Circodariale “Le Sughere“, tra i detenuti della sezione di media sicurezza del carcere e la formazione degli studenti dell’ITC “Cattaneo” di San Miniato. Potranno assistere alla partita e accedere quindi al campo sportivo chiuque lo voglia o sia interessato, fino a un massimo di 60 spettatori che ne facciano pronta richiesta.

"Di fronte a un sisma che ha causato almeno 50mila morti - ha commentato l’assessora alle Relazioni internazionali Bonciani, chiamata a presiedere la conferenza stampa di ieri - migliaia di sfollati sia nella parte siriana che nella parte turca, è una emergenza umanitaria che necessita aiuti internazionali. La nostra città non si è mai tirata indietro e anche in questo contesto ha voluto essere presente per contribuire".

"Il fatto che anche dal carcere e da chi si trova a vivere una situazione di marginalizzazione nasca la volontà di esprimere, come possono, forme di solidarietà verso le vittime colpite dal sisma è lodevole e apprezzabile", hanno commentato all’unisono il Garante dei detenuti Marco Solimano e la responsabile delle’attività trattamentale in carcere Marcella Gori.

Presenti ieri al tavolo anche Alessio Simoncini in qualità di presidente ARCI Livorno, il presidente Mezza Luna Rossa Kurdistan Italia Alican Yldiz e i due insegnanti dell’ITC Cattaneo di San Miniato, Alessandra Dal Canto e Marco Casalini.

Francesco Ingardia