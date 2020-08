Slittamento della presentazione del piano industriale Jsw a settembre. I sindacati non sono soddisfatti considerando "anche le evidenti difficoltà dello stabilimento", e anche perché non è chiaro, nella nota del Ministero dello sviluppo economico se "a settembre nell’incontro di presentazione...

Slittamento della presentazione del piano industriale Jsw a settembre. I sindacati non sono soddisfatti considerando "anche le evidenti difficoltà dello stabilimento", e anche perché non è chiaro, nella nota del Ministero dello sviluppo economico se "a settembre nell’incontro di presentazione saremo coinvolti già in prima battuta". Fim, Fiom e Uilm evidenziano però alcuni elementi. "Viene confermata la proroga del periodo si sorveglianza, così come richiesto da Fim, Fiom, Uilm ed a settembre, nell’incontro per il quale ci aspettiamo di essere convocati dal Governo, chiederemo di dare ulteriori strumenti a chi deve sorvegliare e far rispettare gli impegni per la realizzazione del Piano industriale perché è totalmente inutile continuare ad ignorare relazioni trimestrali". E ancora "questo ulteriore rinvio del piano non potrà essere più posticipato. La situazione finanziaria ed impiantistica dello stabilimento è oramai allo stremo, servono investimenti immediati sui treni di laminazione se si vuole ancora dare un futuro alla siderurgia, in attesa della realizzazione dell’acciaieria elettrica. I lavoratori stanno con tenacia sopportando da troppi anni un periodo di ristrettezza economica con i soli ammortizzatori sociali che permettono a malapena di sopravvivere". Fim, Fiom e Uilm ribadiscono inoltre che a settembre "se ci fossero variazioni sostanziali rispetto al progetto annunciato a luglio da Carrai, il Gruppo Jsw si prepari ad avere un intero territorio totalmente ostile".