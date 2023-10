Malore a bordo della nave, scatta il soccorso a Livorno

Livorno, 20 ottobre 2023 – Un marittimo ha avuto un malore su una nave ormeggiata in porto a Livorno. Sono stati i vigili del fuoco e il 118 a soccorrere l’uomo. A lanciare l’allarme il personale della nave stessa. Per i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto anche con un’autoscala, è intervenuto anche il nucleo sommozzatori a supporto. L’uomo è stato recuperato ed è stato affidato alle cure del 118, con il trasporto in ospedale.