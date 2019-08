Livorno, 24 agosto 2019 - Un colpo di mortaio il 12 giugno 2018, al poligono militare di Carpegna (Pesaro Urbino), è stato sparato da chi non era capace e non aveva titolo a farlo. Fu infatti mancato l’obiettivo di almeno 400 metri, tanto che il proiettile colpì una soldatessa, Vanessa Malerbi di 27 anni di Migliarino di Pisa, addetta all’ambulanza rimasta viva per miracolo. Ha subito lesioni gravissime e irreversibili, tali da rendere necessario il suo congedo e reinserimento in ambito civile.

A queste conclusioni è giunta l’indagine della procura di Urbino, coordinata dal procuratore Andrea Boni, con l’ausilio dei carabinieri e di tecnici che hanno esaminato e ricostruito il colpo sbagliato.

Otto sono i militari indagati per concorso in lesioni gravi: appartengono al 187° reggimento paracadutisti della Folgore di stanza a Livorno. Entro quindici giorni gli otto militari indagati, se vorranno potranno presentarsi al pm per essere interrogati. Altrimenti scatterebbe la richiesta di rinvio a giudizio per concorso in lesioni gravi.