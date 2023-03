Solidarietà con le uova pasquali dell’Ail venerdì, sabato e domenica

Livorno, 23 marzo 2023 – Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo anche nelle piazze di Livorno tornano le “Uova di Pasqua Ail” (Associazione italiana leucemie) per l’annuale appuntamento di solidarietà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

I volontari Ail saranno con i loro stand e le uova di Pasqua dal 24 al 26 marzo dalle 9 alle 19 in piazza Grande; in piazza Cavallotti dal 24 al 25 marzo dalle 9 alle 13 e al negozio Ballon in via della Padula 62 dal 24 al 26 marzo.

Per non lasciare che una leucemia spezzi i sogni dei pazienti ematologici, basta una donazione minima di 12 euro per acquistare le uova di Pasqua Ail che custodiscono molto più di una semplice sorpresa: custodiscono il sostegno a oltre 140 studi scientifici, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia.

Oggi 7 pazienti su 10 con un tumore del sangue guariscono, o cronicizzano la malattia mentre 15 anni fa erano solo 3 su 10 ad avere questa prospettiva.

Un risultato importante cui ha contribuito la generosità di moltissime persone che hanno aderito negli anni alla campagna di solidarietà di AIL e grazie all’impegno dei ricercatori. Il Presidente della Sezione livornese di Ail, Alessandro Baldi, ricorda: "La Sezione livornese di Ail supporta il Reparto di ematologia dell’ospedale di Livorno e sostiene i pazienti ematologici con servizi che consentano loro di superare i difficili momenti di cura per il successivo recupero fisico e psicologico. Tutte le nostre iniziative si realizzano grazie al contributo delle volontarie e dei volontari Ail: un prezioso patrimonio che con amore danno concretezza a questi impegni di solidarietà".