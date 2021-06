Contagi bassi e nessuna vittima. Ancora buone notizie sul fronte covid a Livorno e provincia. Livorno: 3 nuovi casi positivi ; Tamponi eseguiti: 182 tamponi molecolari e 19 test rapidi; Numero di guarigioni: 14; Vaccinazioni 79.930 prime dosi e 42.168 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una...

Contagi bassi e nessuna vittima. Ancora buone notizie sul fronte covid a Livorno e provincia.

Livorno: 3 nuovi casi positivi ; Tamponi eseguiti: 182 tamponi molecolari e 19 test rapidi; Numero di guarigioni: 14; Vaccinazioni 79.930 prime dosi e 42.168 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è del 48,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 88,2%; da 70 a 79 anni - 83,9%; da 60 a 69 anni - 77,4%; da 50 a 59 anni - 49,4%; da 40 a 49 anni - 27,3%. Valli Etrusche: 2 nuovi casi: Campiglia 1, Cecina 1; Tamponi eseguiti: 149 tamponi molecolari e 12 test rapidi; Numero di guarigioni: 11; Vaccinazioni: 47.827 prime dosi e 27.294 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è del 49,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 90%; da 70 a 79 anni - 84,5%; da 60 a 69 anni - 77,1%; da 50 a 59 anni - 48,6%; da 40 a 49 anni - 27,8%. Elba: 0 nuovi casi positivi. Tamponi eseguiti: 48 tamponi molecolari e 0 test rapidi; Numero di guarigioni: 4; Vaccinazioni: 19.177 prime dosi e 10.311 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è cdel 63,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 85,3%; da 70 a 79 anni - 82%; da 60 a 69 anni - 78,7%; da 50 a 59 anni - 69,4%; da 40 a 49 anni - 58,9%.

Ricoveri covid negli ospedali dell’AslToscana nord ovest al 16 giugno erano in totale 44 (erano 50) di cui 8 (erano 11) in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 13 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 1 i ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.