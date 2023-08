“Sono il dottor...” e si regala una lunga vacanza all’Elba senza pagare: denunciato per truffa

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 2 agosto 2023 – Denunciato per truffa dalla polizia un 41enne italiano residente in provincia di Firenze.

L’uomo, dopo essersi presentato in un prestigioso resort di Portoferraio spacciandosi per una personalità di spicco e millantando di essere un amministratore di azienda in collaborazione con il Ministero degli Esteri, ha fornito anticipatamente alcune ricevute di bonifico comprovanti l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Dopo aver ottenuto la fiducia del personale del resort, l’uomo ha poi goduto di un soggiorno per ben 9 notti, con tutti i servizi extra offerti dalla struttura. Tuttavia, il mancato accredito degli importi ha finito per destare sospetto nel gestore della struttura alberghiera che, preso atto della falsificazione delle ricevute di bonifico, ha avvisato il commissariato di polizia di Portoferraio.

Gli agenti sono intervenuti e hanno smascherato il sedicente “Dottore” che si è rivelato invece un truffatore seriale già responsabile di un episodio analogo ai danni di un albergo di Cavo nello scorso ottobre.

Considerato l’ingente danno nei confronti della struttura ricettiva per il conto non saldato pari a circa 5400 euro, l’uomo è stato denunciato con foglio di via per tre anni dall’Elba.