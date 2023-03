Sono partiti i lavori del tratto di Ciclovia Tirrenica ad Antignano

Ciclovia Tirrenica

Livorno, 16 marzo 2023 – Sono partiti i lavori per la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale di collegamento dall'inizio del viale di Antignano, dopo il ponte sul rio Ardenza, fino al ponte presso la Baracchina Nicla, per uno sviluppo globale di circa un chilometro e 300 metri. L’opera - come spiegato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, della progettista Elga Pellegrini insieme alle tecniche dell’Ufficio Mobilità Francesca D’Agostino e Veronica Belli - nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di Livorno di dare attuazione alla parte di propria competenza nell’ambito al progetto della Ciclopista tirrenica.

La progettista architetto Elga Pellegrini ha spiegato che la pista ciclabile verrà realizzata su corsia riservata sul marciapiede, con pavimentazione in resina e percorso pedonale in asfalto natura. L'intervento includerà anche la sostituzione dei pali di illuminazione pubblica che saranno spostati lato mare, a filo delle aiuole, in modo da lasciare più spazio e da illuminare correttamente sia la strada, che i marciapiedi, che la pista ciclabile. Per tale realizzazione sarà ampliato il marciapiede esistente con un conseguente disassamento e ridimensionamento delle corsie di scorrimento veicolare individuate da segnaletica orizzontale che permetterà di continuare a garantire la sosta veicolare.

Alla presentazione del progetto il sindaco Luca Salvetti si è così espresso: “La ciclovia tirrenica è una lunga pista ciclabile che parte dalla Liguria per arrivare a Roma e che vede i singoli Comuni impegnati nella realizzazione dei tratti di loro pertinenza. Questo è l’intervento indubbiamente più significativo che riguarda il tratto di Antignano. Poiché in questo tratto non sarebbe stato giusto e possibile togliere dei posti auto abbiamo messo insieme le due esigenze con un progetto secondo me intelligente che permette di realizzare la pista ciclabile mantenendo il percorso pedonale e contemporaneamente tutti i posti auto in modo da non creare disagi a nessuno. Abbiamo lavorato molto con l’assessora Cepparello e con i tecnici per trovare questa soluzione che tenesse insieme le esigenze di tutti e valorizzasse uno dei tratti più belli della nostra costa”.

“Un progetto di interesse non solo italiano ma europeo – ha aggiunto l’assessora Giovanna Cepparello - che andrà a collegare con un’unica ciclabile Ventimiglia a Roma. Questo tratto collega i Tre Ponti al quartiere di Antignano. Già cantierato il tratto successivo, quello che collegherà Antignano al Miramare. Un’operazione importante che consente di creare un'asse ciclabile da nord a sud senza togliere posti auto. La realizzazione della pista sarà anche l'occasione per riqualificare questo marciapiede, a ridosso dei bellissimi giardini di Antignano, e di migliorare il drenaggio delle acque piovane che attualmente non funziona. Particolarmente significativa la nuova illuminazione che si andrà a realizzare: l’ adeguamento della piattaforma stradale implicava lo spostamento degli attuali impianti di illuminazione e la realizzazione di nuove linee dove non esistenti, in modo da garantire la corretta illuminazione sia sulla sede stradale che sulle pertinenze pedonali e ciclabile con una impostazione omogenea,estetica e funzionale”.