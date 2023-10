Sorpassa in moto l’auto dei carabinieri, lo fermano e gli fanno l’alcoltest: quattro volte oltre il limite

Portoferraio (Livorno), 9 ottobre 2023 – Ha sorpassato in moto un’auto di servizio dei carabinieri in una zona dove non era consentito nel comune di Portoferraio, all’isola d’Elba, e quando poi è stato fermato è risultato avere un tasso alcolemico di 4 volte superiore il limite.

Dai successivi accertamenti è emerso che il mezzo su cui viaggiava era anche sprovvisto di copertura assicurativa e che l’uomo era sprovvisto di patente perché solo a marzo era già stato sanzionato dagli stessi militari per guida in stato di ebbrezza alcolica e per quel motivo aveva la patente sospesa.

Il 53enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno, il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, è stato sanzionato per quasi 4.000 euro di multa ed è stato segnalato alla Prefettura per la revoca della patente di guida.

Solo dall’inizio dell’anno i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato e sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcol quasi 50 persone.