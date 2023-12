Sorpreso a rubare, aggredisce la vittima: arrestato

Livorno, 30 dicembre 2023 – Erano in tre a rubare il materiale edile custodito in un terreno alla periferia di Collesalvetti: ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato proprio il legittimo proprietario del terreno, casualmente di passaggio in zona. Ha visto i tre uomini, uno dei quali incappucciato, mentre caricavano materiale da impalcatura su un furgone parcheggiato a ridosso della rete di recinzione.

I malviventi hanno prima aggredito l’uomo, che è riuscito a chiamare il 112, poi due di essi sono scappati mentre il terzo ha continuato la sua aggressione prima di cercare la fuga sul furgone. Nel frattempo sono arrivati i militari che hanno arrestato l’aggressore – un 53enne albanese – per rapina impropria. E’ scattata anche la denuncia per minacce, considerato che il 53enne continuava a minacciare la vittima anche in presenza dei militari.

Messo ai domiciliari, stamani è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla pg e della permanenza domiciliare dalle 19 alle 7.