Sorpreso vicino a una scuola dell’infanzia armato di cacciavite e coltelli: denunciato dai carabinieri

Livorno, 25 luglio 2023 – Un uomo di 54 anni dell’Est europeo è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti d offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Una pattuglia dell’Arma lo ha intercettato nei pressi di una scuola dell’infanzia della periferia nord della città a seguito della segnalazione di una persona notata mentre scavalcava la recinzione. L’uomo è stato trovato in possesso di due coltelli e un cacciavite il cui porto, in quelle circostanze di tempo e di luogo, non appariva giustificato. Sia i coltelli che il cacciavite sono stati sequestrati. L’uomo, già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e una condanna, è stato denunciato.