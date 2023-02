Sorvegliato speciale non rispetta l’obbligo: lo trovano a casa di una donna e lo rimettono ai domiciliari

Carabinieri

Livorno, 28 febbraio 2023 – I carabinieri di Venturina Terme, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando provinciale di Livorno hanno arrestato un cittadino dell'Est Europa, residente a Venturina Terme, per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L'uomo, un 33enne con precedenti di polizia, dal novembre 2021 era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché accusato di aver commesso reati contro la persona e il patrimonio. Tra le prescrizioni da rispettare anche quella di non spostarsi dal luogo di dimora nelle ore notturne, senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione. I militari, nell'ambito di un controllo serale a casa sua, non lo hanno trovato, rintracciandolo solo successivamente fuori dal comune di residenza nell'abitazione di una donna con cui in quest'ultimo periodo aveva allacciato una relazione sentimentale.

L'uomo è stato quindi arrestato e messo ai domiciliari. Il giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria “a maggior tutela della comunità in ragione della sua ''pericolosità sociale''.