Il postamat non va e lui lo spacca e minaccia impiegati

Livorno, 30 dicembre 2023 – Dopo due colpi ai danni di altrettanti postamat di Poste Italiane a Livorno (con tanto di cariche esplosive che li hanno fatti saltare in aria a fine novembre in piazza Batolommei e in piazza Costanza), adesso è toccato al postamat sugli Scali Bettarini. È stato fatto a pezzi da un esagitato durante il ponte di Natale.

L’uomo, tossicodipendente, con precedenti, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si accaniva con una mazza sul postamat che gli aveva appena ’mangiato’ la tessera magnetica.

Il personale dell’ufficio postale ha riferito che il postamat è in fase di manutenzione per un guasto che dura da giorni. In questo periodo diversi altri utenti nel periodo natalizio hanno vissuto la stessa esperienza, tragica visto il periodo. Dopo Santo Stefano si sono recati all’ufficio postale per recuperare la tessera bancomat.

"L’uomo andato su tutte le furie non solo ha spaccato il bancosta, causando un ulteriore danno – riferisce sempre il personale dell’ufficio sugli Scali Bettarini – ma si è presentato ai nostri sportelli inveendo contro di noi, chiedendo che gli fosse resa la tessera e ci ha anche minacciati". Grazie alle immagini della telecamera, l’uomo è stato identificato dalla polizia che ha provveduto subito a denunciarlo in stato di libertà per danneggiamento.

Poste intanto fa sapere che "il postamat sarà ripristinato al più presto entro i primi quindici giorni del nuovo anno. Per quanto riguarda l’atto vandalico commesso, abbiamo già messo a disposizione degli inquirenti le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza".

Monica Dolciotti