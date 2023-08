Spaccata da “Acqua & Sapone”: i ladri scappano con i profumi

Livorno, 1 agosto 2023 – Ladri a botta sicura nella notte appena trascorsa in via della Madonna. E sono ladri attenti al business, visto che poi rivenderanno sicuramente la merce rubata, oppure… magari all’igiene e alla cura della persona, per dirla con una battuta.

Livorno, spaccano la vetrata e rubano profumi da Acqua & Sapone (foto Lanari)

C’è poco da ridere, in ogni caso, perché un furto è sempre un furto e la rabbia di chi lo subisce è molta. Sta di fatto che nottetempo i soliti ignoti sono entrati nel negozio di Acqua & Sapone, in pieno centro (via della Madonna appunto) sfondando la porta di vetro e hanno rubato alcune confezioni di profumi. Poi sono fuggiti a gamba lesta.

Il colpo è stato scoperto dalle dipendenti all’apertura del negozio. La speranza è che possano tornare utili alle indagini gli eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza della zona.