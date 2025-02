Livorno, sventata rapina al negozio Cuccuini. In manette la banda dei beni di lusso

Livorno 15 febbraio 2025 – Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, la Polizia di Stato di Bergamo, insieme a quella di Livorno e Pisa, ha arrestato a Livorno gli autori, tra le altre, della spaccata al noto negozio di Alta Moda Tiziana Fausti di Bergamo.

I malviventi hanno tentato un altro colpo a Livorno ai danni della nota boutique Cuccuini nella centralissima via Ricasoli, usando come ariete un’auto di grossa cilindrata. La banda smantellata era composta da sei serbi. Stessa modalità operativa l’avevano usata la notte del 24 gennaio a Bergamo, dove si erano impossessati beni di lusso per un valore di oltre 150.000 euro.

La Squadra Mobile di Bergamo, guidata dalla Procura della Repubblica, ha subito avviato le indagini. Centinaia sono state le immagini del sistema di videosorveglianza pubblico e privato visionate dagli investigatori che, incrociate ad altri dati di natura telematica, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e i movimenti del gruppo criminale che prima di agire, aveva fatto una serie di sopralluoghi per mettere a punto l’azione, eseguita con rapidità incredibile, evidenziando una elevata capacità operativa: con un blitz della durata di pochi minuti i rapinatori agivano e fuggivano.

Il colpo a Bergamo è risultato decisivo per individuare alcuni componenti del gruppo criminale, dopodiché è iniziata l’attività di monitoraggio dei loro movimenti. È stato così che i poliziotti di Bergamo hanno verificato che l’11 febbraio la banda rientrata in Italia, aveva raggiunto Pisa per organizzare un ulteriore blitz, ma a Livorno.

Grazie ai colleghi della Mobile di Pisa, si è saputo che la banda si sarebbe diretta a Livorno il 13 febbraio. A quel punto è entrata in gioco la Squadra Mobile di Livorno, che si è messa sulle tracce dei malviventi. Quasi l’una di notte di venerdì 14 febbraio, tre membri della banda a bordo di un’auto rubata hanno sfondato la vetrina del negozio di alta moda Gianni Cuccuini in via Ricasoli. Gli agenti della Mobile già sul posto sono intervenuti.

Uno dei malviventi è stato subito bloccato, mentre altri due sono scappati a bordo dell’auto, dopo aver cercato di investire due poliziotti, rimasti lievemente feriti e portati al pronto soccorso. I colleghi messisi subito sulle tracce dei fuggitivi, sono riusciti a rintracciarne uno poco distante dal luogo del furto e l’altro alle prime ore del mattino a Pisa, dove si era ricongiunto con altri due componenti della banda. In manette è finito un altro complice poco lontano dal negozio di Livorno che fungeva da palo.

Così tre membri della banda sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per lesioni e ricettazione e sono in carcere a Livorno.