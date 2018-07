Cecina (Livorno), 25 luglio 2018 - Un 35enne di Prato è stato arrestato dalla guardia di finanza di Cecina (Livorno) per spaccio di sostanze stupefacenti che nascondeva in un camper vicino ad una discoteca. I finanzieri, impegnati in un'attività antidroga, hanno controllato l'interno del posteggiato in modo sospetto nelle vicinanze del locale, e hanno rinvenuto, nascoste sotto un materasso, 36 dosi di hashish e cocaina, già confezionate e pronte alla vendita.

Successivamente i militari hanno rintracciato il proprietario che ha poi consegnato altre quattro dosi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è stato posto ai domiciliari. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto per l'uomo, l'applicazione dell'obbligo di dimora nel Comune di Prato, con permanenza domiciliare notturna.