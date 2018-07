Livorno, 31 luglio 2018 - Operazione antidroga dalle prime ore di stamani dei Carabinieri della compagnia di Livorno, che hanno dato esecuzione nella provincia livornese e in quella di Ravenna a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip labronico nei confronti di otto persone, ritenute responsabili di spaccio di cocaina.

Una nona persona è indagata in stato di libertà. L'indagine, denominata 'Porto nascosto', avrebbe consentito di individuare i referenti dell'attività di approvvigionamento di cocaina che veniva trasportata via aereo dal Messico da due donne. Lo stupefacente, una volta giunto a Livorno, sarebbe stato commercializzato dagli indagati, con consegne al dettaglio fissate con appuntamenti concordati telefonicamente o tramite Whatsapp.

Un'operazione che arriva a poche ore di distanza dal sequestro di 80 chili di cocaina in porto. Una triste conferma della centralità di Livorno come snodo della cocaina non solo per la Toscana ma per tutta l'Italia centrale.

Ulteriori dettagli sull'operazione nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata al comando provinciale dei carabinieri di Livorno.