Rio (Livorno), 19 giugno 2020 - Da tempo i Carabinieri della Stazione di Rio, all'Isola d'Elba, lo osservavano, attendendo solo il momento giusto per intervenire. L’occasione si è presentata pochi giorni fa quando, nel corso dei consueti controlli delle zone portuali di Rio Marina e Cavo, di mattina presto, zaino in spalla, i militari lo hanno notato imbarcarsi per raggiungere il continente. Avendo percepito che quella trasferta celava qualcosa di sospetto, i Carabinieri si sono appostati e hanno atteso il ritorno di A. N., 39enne del luogo che, appena sbarcato e mimetizzato tra i turisti, è stato immediatamente bloccato e perquisito: nello zainetto aveva nascosto un etto di hashish, acquistato poco prima e destinato allo spaccio locale.

I militari hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo che, su disposizione della Procura di Livorno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni del Giudice. Qualora immesso nelle piazze di spaccio e suddiviso in dosi, lo stupefacente sottoposto a sequestro avrebbe potuto raggiungere centinaia di acquirenti, ben rimpinguando le tasche dell’arrestato. A. N. risponderà all’autorità giudiziaria del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con pene che possono raggiungere anche i 4 anni di reclusione.