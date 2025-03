Rosignano, spaccia cocaina: denunciato

Rosignano (Livorno), 23 marzo 2025 – I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero un 54enne, con precedenti specifici, per spaccio di stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio in via Gramsci scattato dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, hanno notato l’uomo stazionare in modo insolito nei pressi di un negozio; lo hanno controllato e, dopo la perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane con oltre 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.