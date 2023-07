Sparatoria a Livorno, commerciante ferito nel suo negozio

Livorno 14 luglio 2023 – Un uomo di 32 anni di origini pakistane è stato ferito gravemente a Livorno la mattina del 14 luglio.

È successo in un minimarket che ha rilevato di recente dal vecchio gestore. Il ferito è stato portato in ospedale con una ambulanza della Misericordia. È stato operato d'urgenza ed è in prognosi riservata.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nel minimarket in via Novelli. Sul posto la polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile. La zona dove è stato ferito l'uomo si trova dietro le scuole Benci ed è densamente popolata da comunità straniere. Per ora non è dato sapere se ci siano testimoni in grado di aiutare gli investigatori.