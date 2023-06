Spaventosa rissa fra ragazzini sul viale Italia: uno ferito con un coltello

Livorno, 16 giugno 2023 – Spaventosa rissa fra ragazzi nel primo pomeriggio di ieri 15 giugno sul viale Italia, più o meno all’altezza della farmacia San Jacopo. Ancora un episodio di violenza dunque che ha visto per protagonisti alcuni giovanissimi.

Un gruppo di minorenni, pare tutti stranieri, è venuto alle mani piuttosto violentemente, tanto che uno di loro è rimasto ferito, pare con un coltello. Tutto sarebbe cominciato da una lite che poi è degenerata, di fronte ai passanti spaventati.

Qualcuno ha fatto in tempo ad allertare il 112 così da consentire l’intervento dei soccorritori. E’ arrivata un’ambulanza della Svs che si è occupata del ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso: le sue condizioni non erano gravi. Tutti gli altri ragazzi si erano già dati alla fuga all’arrivo della polizia. Gli agenti hanno ascoltato il giovane ferito e alcuni testimoni per ricostruire l’accaduto.