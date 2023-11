Spazzamento, dalle parole ai fatti. Spunta l’operatore di quartiere

Livorno, 28 novembre 2023 – Sono riconoscibili perché hanno una pettorina gialla con la scritta ’operatore di quartiere’ una frase di un livornese celebre come Modigliani. Sono le nuove figure che l’amministrazione comunale e Aamps hanno deciso di destinare ai quartieri per diventare le sentinelle dello spazzamento.

A loro si potranno rivolgere i cittadini che vorranno fare segnalazioni: dal cestino sempre pieno, al divano rosso abbandonato, dalla tv gettata sul marciapiede al fogliame che intasa i tombini. Piccoli gesti che fanno la differenza in una città che vuole essere pulita. A supporto dell’operatore di quartiere ci saranno le squadre di pronto intervento spazzamento (già partite tre squadre per un totale di sei operatori) e sta per essere varata anche una campagna di comunicazione e partecipazione con tanto di materiale in lingua straniera, dallo spagnolo all’arabo, per avvicinare - attraverso il tavolo dei migranti - chi non conosce l’italiano.

La sfida al decoro non può essere lasciata al caso ma deve essere vinta, come dimostrano i continui progetti che Comune e Aamps mettono in campo per aiutare i cittadini ad avere servizi efficienti e a curare la città con più attenzione. Lo spazzamento ci costa 6 milioni di euro e ogni giorno al Comune arrivano qualcosa come 1000-1500 segnalazioni. Ora c’è una possibilità in più, quell’operatore di quartiere che può arrivare dove l’appello delle istituzioni non riesce ad entrare.

E visto che l’obiettivo ultimo è quello della pulizia, l’assessore Cepparello ha annunciato che per le isole ecologiche, soprattutto per quella della Venezia diventata ricettacolo di conferimenti scorretti, potrebbero esserci drastici cambiamenti come la chiusura.

Sono tutti tasselli di un piano che, se rispettato, potrebbe davvero dare i suoi frutti. Ad anno nuovo, ribadisce il dirigente Leonardo Gonnelli, faremo un punto per capire se questo potenziamento ha funzionato. Ecco gli operatori di Aamps in prima fila che seguiranno la formazione stabilita dall’amministratore unico Raphael Rossi, dal direttore Raffaele Alessandri e dal coordinatore Andrea Valenti. Quello che deve cambiare è comunque il modo di approcciarsi alla vita, ha detto il sindaco Salvetti in riferimento anche alle frasi scelte per questa nuova campagna “Grazie a Dio sono in forma come un violino“ diceva Pietro Mascagni. Il tutto in attesa di conoscere il destino del termovalorizzatore del Picchianti perchè la conferenza dei servizi non ha ancora chiuso il cerchio.

di Michela Berti