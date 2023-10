Spazzamento delle strade: novanta assunzioni a Livorno

Livorno, 3 ottobre 2023 – “Giorno significativo oggi (ieri, ndr), per i lavoratori e le lavoratrici dello spazzamento ex Avr a Livorno. Sono finalmente entrati nell’organico dell’azienda di igiene ambientale Aamps. Un percorso non semplice, ma sul quale ci siamo impegnati con i sindacati e con l’azienda per arrivare al risultato pieno di oggi".

Queste le parole del sindaco Luca Salvetti, che ieri era presente in Aamps all’ingresso in azienda dei nuovi novanta assunti.

"Oltre 90 persone – dice Salvetti – che entrano in azienda dopo anni di lavoro esternalizzato ad Avr e che si aggiungono agli oltre 100 nuovi assunti in Aamps, per un quadro che deve consentire ora di fare un salto di qualità nel servizio complessivo". La svolta per i 90 addetti allo spazzamento di Avr, risale al 24 novembre quando fu stato sancito il loro passaggio in Aamps con una selezione pubblica.