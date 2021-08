Livorno 7 agosto 2021 - Oggi agosto e domani domenica 8 agosto al Castellaccio a Livorno 'Speedy Down gp Livorno'. È la gara valevole per il campionato regionale intitolata a Nico Vicentini, compianto presidente della FICS. La gara si svolgerà su strada.

Consiste nella discesa a cronometro senza motore di kart, trike, skate ed è organizzata dall'Associazione Asso House del Presidente Mino Marrone e i soci Piero Ciantelli e Estevan Martelli. L'evento è patrocinato dalla FICS . Dallo slogan 'Come i vecchi carretti di una volta' in u'epoca piena zeppa di app e tecnologie, a salvaguardia di un tempo e della sua memoria, del vecchio odore di legno e cuscinetti, ecco al Castellaccio una gara 2.0 di piloti provenienti da tutta Italia. Ci sono partecipanti che arrivano da Bolzano ma anche dal resto dello stivale.

Rappresentanti addirittura del team Ferrari ed altri provenienti da altre discipline come rally, o piloti provetti che si esibiranno per la prima volta noleggiando un kart in manche di 3 discese a cronometro. Ingresso libero per tutti anche per assistere ai numerosi eventi collaterali e per accedere al villaggio che verrà allestito alla famosissima curva Nuvolari e la Baracchina Verde, vero front office dell’evento dove sarà possibile pranzare e cenare a prezzi popolari (per prenotazioni 393 9708808). Già oggi pomeriggio sarà possibile assistere anche a salotti letterari fino alla musica live. Il servizio d'ordine e sicurezza sul campo gara sarà gestito da Fondazione CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) Gruppo di Livorno.

Oggi dalle14 alle 19 prove libere speed down. Alle 16 musica d’ ascolto, 18-45 musica live con Sierra Grande band. Hurricane Tribute Band Neil Young, Black Tunes di Martina Salsedo, Blues Bestards, Nothings Street, Four funky band e Death Cell. Domenica la competizione entrerà nel vivo: dalle 9 alle 19 gare a cronometro speed down. Alle 19 premiazione. A seguire musica live: con RB31-Gruppo Aziendale - Nuova Espressione.

M.D.



