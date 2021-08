Livorno, 31 agosto 2021 - "Vogue Italia alimenta la narrazione truffaldina delle Maldive toscane, quelle di Rosignano Solvay. Un luogo rappresentativo di 'un nuovo inizio', dove sfoggiare la bellezza in tutte le sue forme. Niente di più ipocrita, falso e crudele". Così il deputato livornese del Movimento 5 stelle Francesco Berti, oggi in un post su Facebook, critica - spiega una nota - "le cover del mese di settembre di Vogue Italia. Una campagna, quella del mensile di moda, firmata dal fotografo Massimo Vitali, che ritrae alcune ragazze di Rosignano e due modelle in abiti di marca, immerse nell'acqua delle spiagge bianche".

"Inutile nascondersi - prosegue Berti - le spiagge bianche sono sinonimo di avvelenamento dell'ambiente da parte di una multinazionale cui nessuno ha mai propriamente chiesto il conto. Se il fotografo avesse ruotato il suo obiettivo di 180 gradi, avrebbe immortalato la Springfield della Toscana. Altro che nuovo inizio. Se questo è il nuovo inizio non oso immaginarmi la fine".