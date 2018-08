Toscana, 19 agosto 2018 - Per chi ama il mare e al tempo stesso ama gli animali, la cosa più bella è sicuramente poter andare in spiaggia con il proprio cane e vivere così la vacanza nel modo più piacevole insieme al proprio quattrozampe. Non è possibile portare i nostri amici in tutte le spiagge: in Toscana comunque ci sono diverse spiagge (e speriamo che aumentino!) dove i cani sono i benvenuti. Alcune sono veramente molto attrezzate, altre sono un po’ più “spartane”. Vediamone qualcuna.

Una spiaggia veramente speciale per i cani e i loro amici umani (e le testimonianze che ci arrivano da parte di chi c’è stato sono davvero tante) è la Dog Beach di San Vincenzo in provincia di Livorno. Qui infatti non ci sono divieti per i 4 zampe. Fido non è obbligato a stare legato sotto l’ombrellone ma può scorrazzare indisturbato e felice sui 300 metri lineari di spiaggia: può entrare e uscire dall’acqua del mare tutto il giorno senza limiti. E’ possibile scegliere di sostare con il cane nella parte libera o nella parte riservata a chi noleggia gli ombrelloni. L’ingresso per i cani è gratuito. E i servizi? Per i nostri amici cani c’è la doccia da fare dopo il bagno in mare, un percorso agility dentro un parco ombreggiato, acqua sempre disponibile da bere, il veterinario in spiaggia una volta la settimana, organizzazione di eventi cinofili. Ovviamente (e giustamente, aggiungiamo) c’è un regolamento da rispettare: per esempio è obbligatorio raccogliere le deiezioni dei propri amici a 4 zampe ed è indispensabile, per poter accedere alla spiaggia, che il cane abbia il libretto sanitario.

E sempre in provincia di Livorno, in località Perelli (comune di Piombino) c’è la Pascià Glam Dog Beach, attrezzata con tutti i comfort per voi e per i vostri pelosi, mentre a Cecina troviamo la Bau Beach Gorette. All’Isola d’Elba, per la precisione a Porto Azzurro, c’è la Dog Beach di Mola: circa 500 metri quadrati delimitati da una recinzione di legno. Proprio accanto alla spiaggia c’è un parcheggio gratuito. Sulla spiaggia ci sono docce, ombrelloni, sdraio, lettini prendisole, la possibilità di lavare i cani con acqua dolce. Questa spiaggia – anche nei periodi di alta stagione – non è molto frequentata, e di solito è utilizzata solo dagli amanti dei cani e dai proprietari di piccole imbarcazioni: si trova infatti in una zona utilizzata come zona di ormeggio per le piccole imbarcazioni all’interno del golfo di Porto Azzurro e per quelle dei residenti di Porto Azzurro e Capoliveri.

In Versilia ci sono diversi stabilimenti balneari che accolgono i cani. Ad esempio a Lido di Camaiore c’è il Bagno Eugenia, che mette a disposizione dei cani zone per fare la doccia dopo il bagno in mare (che può essere fatto in orari precisi: prima delle 9 e dopo le 19) e per bere. Inoltre sotto le tende gli animali possono avere delle vaschette – una specie di piccole piscine – dove potersi bagnare durante la giornata. A Viareggio c’è una dog beach al Bagno Marechiaro: una zona completamente dedicata ai cani e ai loro padroni con spazi recintati provvisti di ombrelloni, lettini, acqua, ciotole.

In provincia di Grosseto, alla Feniglia c’è Playa del Can: qui gli amici animali hanno a disposizione gratuitamente acqua fresca da bere, una zona d’ombra e bustine igieniche. E’ possibile portare massimo due “accompagnatori pelosi” a persona. Sempre in provincia di Grosseto ci sono poi diverse spiagge libere dove è possibile portare i vostri amici a quattro zampe: ad esempio in località Le Marze c’è una zona autorizzata e libera, riservata ai proprietari di animali da compagnia. La spiaggia è grande e non molto affollata.