Torna domenica nella zona umida di Mola, al confine tra i Comuni di Capoliveri e Porto Azzurro, l’operazione ‘Spiagge e fondali puliti’, organizzata da Legambiente in collaborazione con il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano ed Esa, uno degli eventi conclusivi della manifestazione nazionale e mediterranea che è diventata una delle più importanti iniziative di citizen science. "Ogni anno – afferma il Cigno Verde - finiscono nei mari del mondo dalle 8 alle 12 milioni di tonnellate di rifiuti, l’equivalente di 1 camion al minuto Il nostro mar Mediterraneo è in forte sofferenza ed anche l’Italia ha un grosso problema perchè i nostri volontari hanno censito 968 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia e l’81% di questi è plastica, il materiale più pericoloso se disperso nell’ambiente. Dobbiamo fare ancora molto per evitare che tutti questi rifiuti arrivino in mare e sulle spiagge. E possiamo fare moltissimo anche dando il nostro contributo per la loro ". L’appuntamento per la giornata ecologica è alle 15 al parcheggio lato Porto Azzurro (spiaggia dei cani) da dove i volontari partiranno per ripulire la costa dell’appena ripristinata zona umida di Mola. Alla fine, a tutti i partecipanti verrà offerta una merenda con brindisi all’Aula Verde e Blu di Mola. La partecipazione è gratuita. Mascherina e distanziamento sociale obbligatori. Si consiglia di portare guanti e cappellino. E’ obbligatoria la prenotazione entro sabato 29 maggio agli indirizzi e mail info@parcoarcipelago.info e o ai num,eri telefonici 0565908231 e 3398801478.