“Cemento sulla spiaggia di Lido di Capoliveri”. Lavori al dissalatore, la rabbia di Italia Nostra

Lido di Capoliveri (Isola d’Elba), 16 dicembre 2023 – La rabbia di Italia Nostra contro lo scavo dove saranno opzionate le pompe del dissalatore sulla spiaggia del Lido di Capoliveri. In un video denuncia, l’associazione punta il dito contro un intervento che viene definito come un vero e proprio scempio. Il prossimo 28 dicembre è annunciata anche una mobilitazione.

Le immagini della spiaggia

“Certamente non rassegnati ad accettare questo attacco ad una delle nostre spiagge più belle – si legge nella nota dell’associazione – ci chiediamo che cosa ancora dobbiamo vedere di tanto insostenibile: dopo la follia dell’8 gennaio scorso con la costruzione di una strada di “plastica” lungo tutta la spiaggia, spazzata via da una immediata mareggiata, ecco il nuovo messaggio marketing promozionale per la stagione turistica 2024”.

Prosegue la nota firmata da Leonardo Preziosi della sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra. “Una colata di cemento sulla sabbia, una strada di accesso al mare che avrebbe dovuto essere ripristinata entro il mese di novembre, un progetto che sembra non tenere in conto nessuna delle minime prescrizioni idrogeologiche necessarie: insomma un mix di totale menefreghismo grazie all’assenza di un normale processo di Valutazione di Impatto Ambientale. Un record del processo autolesionistico che contraddistingue ormai la governance parcellizzata e divisiva delle istituzioni della nostra isola e dell’arroganza della nostra Regione”