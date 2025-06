Elba, riaperta parzialmente al pubblico la spiaggia delle Viste

Portoferraio (Isola d’Elba), 29 giugno 2025 – Riaperta parzialmente al pubblico la spiaggia delle Viste nel centro storico di Portoferraio all’Isola d’Elba.

Per il momento si potrà accedere all’arenile dalle 17 alle 6 del mattino successivo durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e liberamente nei festivi fino alle 5 del lunedì mattina. Le modalità di accesso attive dal 27 giugno scorso sono nella determina di impegno n. 244/2025 con cui il Direttore dei Lavori (ingegnere Paolo Barsotti) ha emesso il regolamento per il transito al momento solo pedonale attraverso la zona del cantiere. Il ripristino completo della viabilità avverrà - dicono in Biscotteria - tra pochi giorni. Intanto i primi clienti sono già tornati a godersi un’ottima cena di pesce al tramonto al ristorante «Le Viste», proprio sulla spiaggia, che ha riaperto i battenti.

«Finalmente siamo di nuovo operativi, voglio ringraziare l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Tiziano Nocentini e dell’assessore Roberto Manzi, che si sono impegnati in prima persona per consentirci di aprire e la cooperativa Nanni Elba che ha svolto i lavori»- ha detto con un ampio sorriso Luca Fiorini, uno dei due soci del noto ristorante di pesce, vincitore nel 2019 di «4 ristoranti», la trasmissione tv dello chef Alessandro Borghese. La strada di accesso all’arenile era stata interrotta da una frana durante l’alluvione del 13 febbraio 2025. Le opere di ripristino progettate dal Comune di Portoferraio, sono state finanziate con 220 mila euro dalla Regione Toscana. Il cantiere verrà riaperto a fine stagione per il completamento di importanti lavori che riguarderanno la completa ricostruzione della strada e un nuovo impianto di illuminazione.