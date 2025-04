Spiragli nella crisi Magona. Liberty pronta a lasciare

PIOMBINO (Livorno)

Si apre uno spiraglio nella crisi Magona. Liberty Steel è pronta a lasciare Piombino. Il passaggio di proprietà a un nuovo gruppo permetterebbe allo stabilimento di Piombino di ripartire, dato che che dal punto di vista industriale è a posto. La novità che Fim, Fiom e Uilm hanno spiegato ai lavoratori in una assemblea molto partecipata (con 300 dei 500 lavoratori della fabbrica), è il fatto che Liberty ha annunciato di poter lasciare Piombino mettendoci 40 milioni di euro. Soldi che servirebbero ad estinguere il debito con Green steel, tutto questo per rendere bancabile lo stabilimento. Da qui si aprirebbe la possibilità di vendere e scongiurare l’arrivo di un commissario straordinario che metterebbe aprirebbe scenari ingnoti, e che metterebbe in ginocchio anche le numerose aziende dell’indotto, che in passato hanno già subito le conseguenze del commissariamento del 2012 della ex Lucchini. Si tratterebbe quindi di un punto di partenza. I sindacati hanno anche detto ai lavoratori che chi acquistasse Liberty, trattandosi di un marchio storico, potrebbe anche sfruttare un finanziamento di Invitalia fino ad un massimo di 30 milioni di euro La palla passa ora al Governo.

I sindacati giorni fa avevano avuto un incontro con il ceo Toker Ozcan, ceo di Green Steel Liberty del gruppo. Come è noto la fabbrica Magona ha scontato i problemi finanziari del gruppo, ma lo stabilimento piombinese è competitivo ed ha un mercato consolidato da tanti anni di storia.

I sindacati in assemblea hanno inoltre ricordato che la parola d’ordine in tutte le riunioni che hanno tenuto è sempre stata quella di salvare tutti e 500 i lavoratori Magona, compresi i 75 interinali, e di arrivare alla vendita ’vivi’ cioè con uno stabilimento in marcia. La prossima nave di coils (i rotoli di lamiera usati per produrre laminati zincati e preverniciati) è prevista per il 20- 21 maggio al porto di Piombino. Intanto nella fabbrica viene effettuata la piccola manutenzione.

Il lavoro dei sindacati continua anche perchè sarebbe una beffa pensare di arrivare a produrre coils a Piombino - vedi nuova acciaieria Metinvest- Adria - e avere la Magona chiusa. Cioè avere sul posto il prodotto semilavorato e non avere più la fabbrica che poi lo utilizza per realizzare le lamiere zincare e preverniciate

I lavoratori sono stati informati quindi del quadro complessivo della vicenda. Prossimo appuntamento sarà di nuovo al ministero da data da destinarsi, con la convinzione che sia stato avviato un percorso, certo difficile, ma che potrebbe portare a soluzioni positive.

Maila Papi