Livorno 30 giugno 2021 - I residenti di via Calatafimi sono scesi in strada oggi per protestare davanti al cantiere aperto nell'area comunale per la sgambatura dei cani che si trova tra le loro abitazioni e il parco pubblico a Livorno dove sono iniziati i lavori per l'installazione di un'antenna 5G per la telefonia.

L'impianto sarà vicino non solo alle abitazioni, ma anche alla scuola di via degli Archi. Al fianco dei cittadini si è schierata Paola Nucci di Fratelli d'Italia che ha subito contattato il sindaco Luca Salvetti per chiedere spiegazioni. I cittadini stanno presidiando il cantiere intanto (è intervenuta la Digos) e alcuni di loro sono andati in Comune dove è in corso una riunione tra il sindaco e i tecnici del Comune per fare il punto della situazione. Intanto i lavori vanno avanti.

M.D.