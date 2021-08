E’ durata poco la pace in piazza XX Settembre. Venerdì prima di mezzanotte due uomini sono rimasti feriti al culmine di una rissa nella quale sono spuntati i coltelli. Un colpo basso per la zona dove non si è ancora spenta l’eco (positiva) degli spettacoli organizzati a luglio per la rassegna ‘Praticamente piazza Venti on stage’ fortemente voluta dal Comune (con il plauso del questore Roberto Massucci), per riqualificare uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della...

E’ durata poco la pace in piazza XX Settembre. Venerdì prima di mezzanotte due uomini sono rimasti feriti al culmine di una rissa nella quale sono spuntati i coltelli. Un colpo basso per la zona dove non si è ancora spenta l’eco (positiva) degli spettacoli organizzati a luglio per la rassegna ‘Praticamente piazza Venti on stage’ fortemente voluta dal Comune (con il plauso del questore Roberto Massucci), per riqualificare uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della città, che non merita questo degrado dilagante. I gravi fatti dell’altra notte hanno seguito un copione già visto qui, come in piazza dei Mille e piazza Garibaldi. Due uomini uno di nazionalità polacca di 43 anni e uno di nazionalità ucraina di 45 anni, si presume ubriachi, sono rimasti feriti all’addome per una coltellata al culmine di una rissa con altri due uomini, un livornese di 45 anni anni e un altro polacco di 55 anni, anche loro probabilmente in stato di alterazione per le abbondanti bevute. È successo davanti a un ristorante kebab che a quell’ora era ancora aperto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e gli agenti della questura avvertiti da alcuni residenti e passanti allarmati per quello che stava accadendo sotto i loro occhi. I due feriti sono stati soccorsi e caricati sulle ambulanze dirette al pronto soccorso. Non sono in pericolo di vita. Gli altri due se la sono cavata con molto meno. Quando i poliziotti hanno provato a ricostruire i fatti, i quattro uomini, tutti pregiudicati, hanno provato a raccontare di essere stati aggrediti da alcuni tunisini, ma la loro versione dei fatti non è stata convincente. Infatti la rissa era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della piazza. Così per ognuno di loro è scattata la denuncia per rissa aggravata. Sta tuttavia approfondendo l’indagine la squadra mobile perché i coltelli potrebbero essere spuntati dalle tasche dei due stranieri rimasti feriti.

Questo brutto episodio riaccende di nuovo i riflettori su piazza XX e sui suoi problemi di sicurezza e ordine pubblico ancora irrisolti. In questa zona degrado, vendita di alcolici senza alcun limite (anche nella vicina in via Bosi) e spaccio di droga a quanto pare sono difficili da debellare. Così residenti e negozianti, nuovamente allarmati, chiedono il pugno di ferro da parte delle autorità di pubblica sicurezza e un ulteriore intervento anti-degrado del Comune.

M.D.