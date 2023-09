Squillace Greco lascia Livorno: è il nuovo procuratore generale di Firenze

Livorno, 20 settenbre 2023 – Ettore Squillace Greco è il nuovo procuratore generale di Firenze. Lo ha deciso questo pomeriggio il plenum del Csm all'unanimità.

Il magistrato, finora procuratore capo di Livorno, andrà a ricoprire il ruolo rimasto vacante dopo la nomina di Marcello Viola, avvenuta nella primavera del 2022, a capo della procura milanese.

In magistratura dal 1986, Squillace Greco ha iniziato la sua carriera in toga come pretore a Gioiosa Jonica/Locri, poi è stato pm a Reggio Calabria, Prato e Firenze. Dal 2015 a oggi, ha svolto funzioni di procuratore della Repubblica appunto a Livorno.