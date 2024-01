Perseguita la ex, braccialetto elettronico per un 28enne di Livorno

Livorno, 4 gennaio 2024 – Ancora uno stalker, ancora una volta un uomo che non accetta la fine di una relazione. Questa volta si tratta di un operaio livornese di 28 anni. La sua relazione con una donna livornese era finita sembra a causa della sua eccessiva gelosia. Lei era stata molto chiara nel troncare la relazione ma lui non è riuscito a farsene una ragione ed è diventato un persecutore.

Ha continuato a cercarla per riallacciare i rapporti, di certo non con garbo e galanteria: offese, sputi e perfino il lancio di spazzatura contro la ex. E poi le minacce e i riferimenti ai fatti di cronaca, la minaccia di compiere gesti estremi, seguendola sul posto di lavoro e sotto casa e costringendola a nascondersi, nel timore per la propria incolumità.

Insomma, una persecuzione vera e propria. Il giudice ha deciso per il 28enne il divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri, con braccialetto elettronico.

E con l’occasione i carabinieri rinnovano l’invito a chiunque si trovi in situazioni simili: non sottovalutate e non abbiate paura di chiedere aiuto al 112.