Stalking contro l’ex moglie, continue richieste di denaro per giocare d’azzardo: arrestato

Cecina (Livorno), 3 marzo 2025 – I carabinieri di Cecina e della stazione di Rosignano Solvay hanno arrestato un uomo sulla trentina, con precedenti, residente in zona, per atti persecutori e tentata estorsione nei confronti della ex consorte.

La vicenda ha avuto inizio quando, pochi giorni prima, la vittima si era rivolta ai carabinieri: la donna ha raccontato che l’ex marito, da cui è separata, le rivolgeva continue richieste di denaro (sembra per problemi legati al gioco d’azzardo).

E’ emerso in particolare che le richieste di denaro, iniziate già quando la coppia non era ancora separata, si sono nel tempo aggravate contribuendo alla fine della relazione. Addirittura, di recente, la vittima è stata raggiunta dall’ex in una occasione in cui si erano incontrati per altri motivi insistendo per farsi consegnare alcune somme di denaro.

Non sono mancate telefonate insistenti e messaggi, con tanto di minacce. L’intervento dei carabinieri di Cecina ha portato all’arresto in flagranza per atti persecutori e tentata estorsione e alla denuncia a piede libero per porto illegale di strumenti atti a offendere.

I militari sono intervenuti quando la donna ha chiesto aiuto al 112: i carabinieri hanno intercettato il sospetto stalker poco distante e aveva con sé anche un coltello. L’uomo è stato arrestato; il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.