Capoliveri (Isola d'elba), 3 settembre 2019 - Dramma ieri mattina in un appartamento a Lacona. Un 51enne di origine tedesca, da tempo residente all’Elba, Stefan Schuck, sposato e padre di un bambino di 6 anni, è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto all’ospedale di Portoferraio - dove era stato trasportato d’urgenza nel disperato tentativo di salvargli la vita - rendendo purtroppo inutile l’arrivo da Grosseto dell’elicottero ‘Pegaso 2’ per trasferirlo in un centro attrezzato del continente.

La tragedia si è consumata poco dopo le 7 nell’appartamento in via Capo ai Pini, ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio mulino poco lontano dal camping ‘La Riccia’, dove l’uomo viveva con la famiglia. Schuck era in casa con la moglie e il figlio quando improvvisamente, pare poco dopo essersi alzato dal letto, si è sentito male perdendo conoscenza. La moglie, Fabiola Mazzei, elbana di Marina di Campo, resasi conto della gravità della situazione, ha subito chiamato i soccorsi e, in attesa dell’arrivo dei sanitari, ha cercato di prestare al marito le prime cure praticandogli anche il massaggio cardiaco.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato i volontari della Misericordia di Porto Azzurro ed i loro colleghi della Croce Verde di Portoferraio, questi ultimi con il medico di turno sulla loro ambulanza. I soccorritori hanno potuto raggiungere l’abitazione, situata in una zona isolata e non facile da rintracciare, grazie anche alle indicazioni del figlio di Schuck il quale, nonostante lo spavento, ha avuto la forza ed il sangue freddo di recarsi sulla strada provinciale per indicare alle ambulanze la giusta direzione. Il personale sanitario ha effettuato le manovre di rianimazione previste dal protocollo utilizzando anche il defibrillatore. I tentativi di salvare la vita all’uomo sono andati avanti a lungo, protraendosi anche durante il trasferimento verso l’ospedale e dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Purtroppo però il suo cuore non ha più ripreso a battere ed ai medici non è rimasto altro che constatare l’avvenuto decesso. Stefan Schuck era molto conosciuto negli ambienti della nautica elbana. Era il titolare di un’impresa attiva nel settore della manutenzione delle imbarcazioni. In passato aveva avuto anche un attività di noleggio di barche a vela. La vela era la sua grande passione. Faceva parte dell’equipaggio di ‘Stella Polare’, imbarcazione dell’armatore Marco Cardenti con la quale aveva partecipato a numerose regate vincendo anche l’’Elba Winter Cup 2018’.