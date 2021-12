Stamani alle 11 consegna delle onorificenze della “stella al merito del lavoro”. Cerimonia al Palazzo del Governo. Per la prima volta, a causa dell’emergenza sanitaria, la cerimonia viene organizzata a livello provinciale e riguarda i riconoscimenti conferiti dal Capo dello Stato, per gli anni 2020 e 2021, ai lavoratori delle imprese pubbliche e private che nel...

Stamani alle 11 consegna delle onorificenze della “stella al merito del lavoro”. Cerimonia al Palazzo del Governo. Per la prima volta, a causa dell’emergenza sanitaria, la cerimonia viene organizzata a livello provinciale e riguarda i riconoscimenti conferiti dal Capo dello Stato, per gli anni 2020 e 2021, ai lavoratori delle imprese pubbliche e private che nel corso della carriera si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. Le distinzioni verranno consegnate dal Prefetto Paolo D’Attilio (foto) e dai Sindaci Luca Salvetti, di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini e di San Vincenzo, Paolo Riccucci, primi cittadini dei Comuni di residenza degli insigniti. Saranno presenti il Presidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro, Piero Neri e il Console dei Maestri del Lavoro, Mario Scarpellini. Ecco i premiati: stelle al merito del lavoro anno 2020. Anna Maria Bertini, residente a Castagneto Carducci, impiegata di Poste30 anni di servizio. Monica Del Bono 27 anni di servizio alle Poste. Maria Donnarumma, San Vincenzo, impiegata del Servizio Elettrico Nazionale, 33 anni di servizio. Gabriele Feda, di Livorno, quadro di Mercitalia Rail Gruppo Ferrovie 41 anni di servizio. Maria Idone, di Livorno, 35 anni di servizio alle Poste. Mauro Manzani, di Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia, 40 anni di servizio. Mario Vongher, di Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia, 42 anni di servizio. Stelle al merito del lavoro anno 2021: Alberto Arria, di Livorno, quadro della Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, 34 anni di servizio. Giovanna Giorgi, di Livorno, quadro di Enel 28 anni di servizio. Massimo Gugliemi, di Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia, 32 anni di servizio.