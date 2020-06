Costa Etrusca, 9 giugno 2020 - Preoccupazione e sconcerto in seno alle associazioni di categoria (Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti) nell’apprendere l’avvenuta, improvvisa interruzione, da parte della società di trasporti Tiemme del servizio navetta che dal parcheggio di via delle Caldanelle (angolo via della Principessa) a San Vincenzo, porta al golfo di Baratti ed al castello di Populonia.

Un servizio di mobilità pubblica, sicuramente ritenuto indispensabile considerata la carenza di parcheggi nel golfo di Baratti ma soprattutto una pubblica interruzione che mette in grossa difficoltà tutto il comparto turistico. In effetti, questo «collegamento» priva di fatto le escursioni alla necropoli etrusca ed al castello di Populonia da parte dei turisti, mete che caratterizzano l’intera «Costa degli Etruschi». E’ il consigliere regionale di Federalberghi, Roberto Paffi, che segnala questa «improvvisa interruzione» che, a quanto pare, è dovuta ad una riorganizzazione, connessa alle normative antiCovid decisa da «Tiemme». In effetti la compagnia vhe gestisce il trasporto pubblico nella Toscana del Sud ha annunciato sul proprio sito fin dal 4 giugno che da venerdì 11 saranno soppressi i collegamenti con le spiagge. In particolare i tagli riguardano la linea 15C (Piombino servizio spiagge Costa Esta); la

Linea 15D (Baratti- Populonia -Piombino e ritorno); la linea 13C (servizio spiagge Rimigliano-Baratti da/per Piombino-Venturina-San Vincenzo e ritorno ); la linea 13S (servizio spiagge Costa Est da/per Monterotondo-Suvereto –Piombino e ritorno) e la

linea 027 (solo navetta Park Albatros).

Le associazioni di categoria, in maniera unitaria, faranno pressione non solo sull’ambito turistico Costa degli Etruschi che vede unire i comuni rivieraschi della provincia di Livorno, ma anche gli uffici del comparto turistico della Regione Toscana .

Insomma, non è un buon biglietto da visita per la «Costa degli Etruschi» mettere in grossa difficoltà i turisti per la visita a Baratti, e soprattutto alla Necropoli, sito principe degli Etruschi dal quale si identifica l’intera costa livornese.

Piero Bientinesi